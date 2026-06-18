Sakarya'nın gururu Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

SAKARYA (İGFA) - 16-17 Haziran tarihlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen Liseler Arası Geleneksel Türk Okçuluğu 50 Metre Atışları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

Büyük çekişmeye sahne olan şampiyonada sergilediği başarılı performansla Türkiye birinciliğini elde eden Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel Türk Okçuluğu Takımı, hem Hendek'in hem de Sakarya'nın gururu oldu. Öğrencilerin disiplinli çalışmaları ve takım ruhu, elde edilen tarihi başarının en önemli unsurları arasında yer aldı.

Şampiyonluk sonrası okul camiasında büyük sevinç yaşanırken, öğrencilerin yıl boyunca sürdürdükleri özverili çalışmaların karşılığını alması takdir topladı. Takımın hazırlanmasında önemli emeği bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Yavuz Sağıra'nın rehberliğinde elde edilen başarı, Sakarya eğitim camiasında da memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Şampiyonu olan Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, gösterdikleri üstün gayret ve başarıyla örnek olurken, elde edilen bu derece Sakarya'nın spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Eğitim ve sporun bir arada yürütüldüğü okulda kazanılan şampiyonluk, genç sporcuların gelecekteki başarıları adına da önemli bir motivasyon kaynağı oldu.