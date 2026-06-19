İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Taha Eren Coşgun, Emir Aracı ve Delfin Eylül Avcı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Triatlon Şampiyonası'nda milli takım formasıyla mücadele etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü triatlon sporcuları, Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde düzenlenen Balkan Triatlon Şampiyonası'nda milli takım adına yarışarak önemli bir başarıya imza attı.

Organizasyonda Büyükşehir Belediyesi'nden Taha Eren Coşgun ve Emir Aracı elit erkekler, Delfin Eylül Avcı ise elit kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı formayla mücadele etti.

Taha Eren Coşgun ve Delfin Eylül Avcı, bayrak yarışında Hırvatistan'ın ardından ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.