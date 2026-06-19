TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak Fransa'da Cholet Basket forması giyen Birleşik Amerikalı pivot Jamuni Mcneace ile yeni sezon için anlaşma sağladı.

BURSA (İGFA) - 2026-2027 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarına devam eden TOFAŞ, Birleşik Amerikalı pivot Jamuni Mcneace'yi kadrosuna kattı.



Daha önce ülkemizde (2022-2023 sezonu) Semt77 Yalova Belediyespor forması giyen ve son olarak Fransa'da Cholet Basket adına görev yapan Mcneace, 2025-2026 sezonunda Fransa Elite ProA Ligi'nde 31 maçta 10.6 sayı-5 ribaund-0.9 blok; Basketball Champions League'de ise 8 maçta 11.1 sayı-4.4 ribaund maç başı ortalamalarını sergiledi.

Geride kalan sezonda TOFAŞ Basketbol Takımı'na karşı üç Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in karşılaşmasında rakip olan Jamuni Mcneace, ilk maçta 5 sayı-6 ribaund-2 asist; ikinci maçta 18 sayı-4 ribaund-1 blok ve üçüncü maçta ise 14 sayı-4 ribaund-2 asist istatistikleriyle oynamıştı.

1996 doğumlu ve 2.08 cm boyundaki basketbolcu, pivot (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Atletizmi, çember etrafındaki bitiriciliği ve özellikle blok tehdidiyle bilinen Jamuni Mcneace'ye ailemize hoş geldin diyor; 2026-2027 sezonu için başarılar diliyoruz.

JAMUNI MCNEACE KİMDİR?

25 Mart 1996 doğumlu olan Birleşik Amerikalı basketbolcu Jamuni Mcneace, center (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Kankakee, Illinois'de dünyaya gelen Jamuni Mcneace kolej kariyerini Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nin (NCAA) güçlü programlarından Oklahoma Sooners'ta (2015-2019) tamamlarken; takımıyla 4 sezonda çıktığı 120 maçta Oklahoma tarihinin en çok blok yapan 6. oyuncusu (117 blok) unvanını kazandı.

Profesyonel olduktan sonra Avrupa kariyerine ise ilk adımını 2019-2020 sezonuyla Finlandiya'nın Salon Vilpas takımında atan Mcneace, 2020-2021 sezonunda Almanya BBL'de Crailsheim Merlins ve 2021-2022 sezonunda İtalya Serie A'da Vanoli Cremona formaları giydi.

2022-2023 Sezonunda ise rotayı Türkiye'ye çeviren Jamuni Mcneace, Semt77 Yalova Belediyespor formasıyla 39 maçta 11.7 sayı-7.1 ribaund-1.1 asist-1.5 blok maç başı ortalamalarını tutturdu.

2023-2024 Sezonu öncesinde PAOK B.C.'ye transfer olan Mcneace, Yunanistan Ligi'nde 21 maçta 9.9 sayı-6.6 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 sayı-6.2 ribaund-1 asist-1 top çalma-1.6 blok maç başı ortalamalarıyla oynarken Ekim 2023'te sakatlık yaşadıktan sonra sezonun kalanında forma giyemedi.

2024-2025 Sezonu öncesinde ise Cholet Basket kadrosuna dahil olan Jamuni Mcneace, Fransa'da üst üste 2 sezon forma giydi. İlk sezonunda Fransa Ligi'nde 26 maçta 8.4 sayı-4.2 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 1 maçta 8 sayı-3 ribaund ve FIBA Europe Cup'taki 13 maçta 10.7 sayı-5.7 ribaund maç başı ortalamalarıyla oynarken; geride kalan 2025-2026 sezonunu ise Fransa Elite ProA Ligi'nde 31 maçta 10.6 sayı-5 ribaund-0.9 blok; Basketball Champions League'deki 8 maçta 11.1 sayı-4.4 ribaund maç başı ortalama istatistikleriyle tamamladı.