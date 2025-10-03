Uludağ Elektrik, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yürüttüğü 'Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle' projesiyle toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 2018 yılında başlatılan proje kapsamında, şirketin faaliyet gösterdiği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerindeki 100 işlem merkezinin önüne su ve mama kapları yerleştirilerek sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçları karşılandı.

BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik, 'Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle' projesi ile 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de yardımlarını sürdürüyor.

Proje, şirketin faaliyet alanı olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerindeki 100 işlem merkezinde uygulanıyor. İşlem merkezlerinin önünde bulundurulan su ve mama kapları sayesinde sokak hayvanlarına destek olunuyor. Kedi, köpek ve kuşların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan şirket, toplumda hayvan sevgisini yaymak ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir rol üstleniyor.

Sözkonusu desteğin yalnızca kapların yerleştirilmesiyle sınırlı kalmadığı, mama ve su kapları düzenli aralıklarla kontrol edilerek, sürekli yenilendiği ve tazelendiği proje ile böylece kapların boş kalmaması, her zaman temiz ve hijyenik şekilde sokak hayvanlarının kullanımına sunulması sağlanıyor. Çalışanların gönüllü olarak üstlendiği bu takipler sayesinde hem hayvanların sağlığı korunuyor hem de süreklilik kazanan bir destek zinciri oluşturuluyor.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ'NDE ANLAMLI DESTEK

Uludağ Elektrik, Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha tüm vatandaşları sokak hayvanlarına destek olmaya davet ediyor. Şirket, yalnızca enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sokak hayvanlarının yanında olmayı da görev ediniyor.