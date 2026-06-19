Uludağ Elektrik ve Paycell iş birliğiyle, 1 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında Paycell üzerinden elektrik faturası ödeyen müşterilere 50 TL nakit iade fırsatı sunuluyor. Kampanya, dijital ödemeleri teşvik etmeyi hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik, müşterilerine ödeme süreçlerinde avantaj sağlayacak yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Paycell iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında, elektrik faturalarını Paycell Kart ile ödeyen müşteriler 50 TL nakit iade fırsatından yararlanabilecek.

FATURA ÖDEMELERİNE 50 TL NAKİT İADE AVANTAJI

1 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında,Paycell Uygulaması üzerinden kredi kartıyla veya Paycell Kart ile ücretsiz olarak gerçekleştirilen Uludağ Elektrik faturası ödemeleri 50 TL nakit iade avantajı sunuyor. Kampanya ile müşterilerin ödeme işlemlerini daha hızlı, kolay ve avantajlı şekilde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Müşterilerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hayata geçirilen kampanya, dijital ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor. Kullanıcılar, faturalarını güvenli ve pratik bir şekilde öderken aynı zamanda nakit iade fırsatından yararlanabiliyor. Böylece ödeme süreçleri hem daha erişilebilir hale geliyor hem de müşterilere ek fayda sunuluyor.

DİJİTAL KANALLARLA KOLAY VE GÜVENLİ ÖDEME

Dijitalleşme yatırımlarıyla müşteri deneyimini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Dijital kanallarımızı ve iş birliklerimizi müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmak amacıyla geliştirmeye devam ediyoruz. Paycell ile hayata geçirdiğimiz bu kampanya sayesinde müşterilerimiz elektrik faturalarını güvenli ve pratik bir şekilde öderken aynı zamanda nakit iade avantajından da yararlanabilecek. Müşteri memnuniyetini artıran uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.'

Uludağ Elektrik, müşterilerine sunduğu dijital çözümler ve iş birlikleriyle ödeme süreçlerini daha erişilebilir hale getirirken, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, müşteri odaklı yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamalarla hizmet kalitesini artırmayı ve müşterilerine değer katan çözümler sunmayı hedefliyor.