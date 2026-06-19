Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin başvuruları üzerine Çin, Malezya ve Vietnam'dan ithal edilen solar cam ile Çin menşeli etil asetat ürünlerine yönelik damping soruşturması başlattı. Soruşturmalar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin haksız rekabet ve damping iddiaları üzerine iki önemli üründe soruşturma başlattı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre, solar cam ve etil asetat ithalatı mercek altına alındı.

Bakanlık, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin başvurusu ve sektörde faaliyet gösteren çeşitli firmaların desteğiyle, Çin, Malezya ve Vietnam menşeli solar cam ürünlerine yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi.

Yapılan ön incelemelerde söz konusu ülkelerden gerçekleştirilen solar cam ithalatının son yıllarda önemli ölçüde arttığı, ithal ürünlerin yerli üreticilerin fiyatlarını baskıladığı ve yerli üretim dalının üretim, satış, kapasite kullanım oranı ve pazar payı gibi temel göstergelerinde bozulmalara yol açtığı tespit edildi.

Bakanlık ayrıca Adokim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusu üzerine Çin menşeli etil asetat ithalatına ilişkin de damping soruşturması başlattı.

İncelemelerde Çin'den yapılan etil asetat ithalatının son iki yılda hem miktar hem de pazar payı bakımından arttığı, ithal ürün fiyatlarının yerli üreticilerin satış fiyatlarını kırdığı ve sektörün üretim, kârlılık, istihdam, stok ve kapasite kullanım oranı gibi göstergelerinde olumsuz etkiler yarattığı değerlendirildi.

Tebliğlerde, soruşturmalar sırasında gerekli görülmesi halinde geçici önlem uygulanabileceği ve nihai karar sonucunda alınacak önlemlerin geriye dönük olarak da yürürlüğe konulabileceği belirtildi.

Soruşturmalar kapsamında ihracatçılar, üreticiler, ithalatçılar ve ilgili taraflar görüş ve savunmalarını Ticaret Bakanlığı'na iletebilecek. Taraflara, soruşturma açılış bildiriminden itibaren 37 gün süre tanınacak.

YERLİ ÜRETİCİLER KORUNACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek soruşturmalar sonucunda dampingli ithalatın varlığı ve yerli üretime verdiği zararın kesinleşmesi halinde ilgili ürünlere yönelik anti-damping vergileri veya diğer ticaret politikası önlemlerinin uygulanması gündeme gelebilecek.

Solar cam, yenilenebilir enerji sektöründe kullanılan güneş panellerinin temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkarken, etil asetat ise boya, vernik, mürekkep, yapıştırıcı ve kimya sanayisinde yaygın olarak kullanılan önemli bir kimyasal hammadde niteliği taşıyor.