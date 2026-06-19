Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İş Birliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca, firmalarla anlaşmalı Endüstriyel Temizlik Kursu için kayıtlar başlarken, kursiyerlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve doğrudan iş fırsatlarıyla buluşturulması hedefleniyor.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı sağlayan projelerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK ile İSS arasında 'Kariyer Köprüsü' kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitimden istihdama uzanan süreci güçlendirmeyi amaçlayan protokol ile kursiyerlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, iş hayatına hazırlanması ve istihdam olanaklarına erişimlerinin artırılması hedefleniyor. İş birliği sayesinde eğitim programlarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin uygun iş fırsatlarıyla buluşturulması ve nitelikli iş gücünün çalışma hayatına kazandırılması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Kariyer Köprüsü Projesi, iş arayanlarla işverenleri aynı platformda buluşturarak istihdama katkı sunarken, sektörlerin ihtiyaç duyduğu donanımlı personelin yetiştirilmesine de destek olacak.

Öte yandan KAYMEK Kariyer Köprüsü kapsamında firmalarla anlaşmalı 'Endüstriyel Temizlik Kursu' için kayıt süreci başladı. İş arayanlara istihdam desteği, işverenlere ise uzman personel desteği sunacak kurs, KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Mesleki yeterliliklerini artırmak ve iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmak isteyen vatandaşlar, kursa başvurularını KAYMEK Online üzerinden yapabilecek. Kontenjanla sınırlı olarak açılan kursun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığıyla yürüttüğü eğitim ve istihdam odaklı projelerle hem vatandaşların mesleki gelişimine katkı sunmayı hem de şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermeyi sürdürüyor.