Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Mayıs ayında kartlarla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 2,6 trilyon TL'ye ulaştı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız gerçekleşirken, internetten yapılan kartlı ödemeler 740,4 milyar TL'ye yükseldi.

İSTANBUL (İGFA) - Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı Mayıs ayı verileri, Türkiye'de kartlı ödeme kullanımının hız kesmeden arttığını ortaya koydu. Mayıs ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla toplam 2 trilyon 633,6 milyar TL tutarında ve 1,9 milyar adet ödeme işlemi gerçekleştirildi.

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 149 milyon, banka kartı sayısı 216,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 99,1 milyon adede ulaştı. Toplam kart sayısı ise yıllık bazda yüzde 3 artışla 464,7 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 11, banka kartı sayısında yüzde 2 artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 geriledi.

Kartlı ödemelerin büyük bölümünü kredi kartları oluşturdu. Mayıs ayında yapılan 2,63 trilyon TL'lik ödemenin 2 trilyon 212,9 milyar TL'si kredi kartlarıyla gerçekleşti. Banka kartlarıyla yapılan ödemeler 412,8 milyar TL, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise 7,9 milyar TL seviyesinde kaldı. Kredi kartı harcamaları yıllık bazda yüzde 30, banka kartı harcamaları yüzde 50 artarken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde yüzde 59'luk düşüş kaydedildi.

Ödeme adetlerinde de artış dikkat çekti. Mayıs ayında toplam kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 yükselerek 1,9 milyar adede ulaştı. Bu işlemlerin 1,1 milyarı kredi kartları, 775,5 milyonu banka kartları ve 34,5 milyonu ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

E-TİCARET VE TEMASSIZ ÖDEME YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İnternetten yapılan kartlı ödemeler Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 19 artış göstererek 740,4 milyar TL'ye çıktı. Böylece internetten yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 28'e ulaştı. Online ödeme adedi ise yüzde 2 artışla 254,6 milyon olurken, toplam işlemler içindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Temassız ödeme alışkanlığı da güçlenmeye devam etti. Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi yıllık bazda yüzde 8 artarak 1 milyar 298,1 milyon adede yükselirken, temassız ödeme tutarı yüzde 50 artışla 961,8 milyar TL'ye ulaştı. BKM verilerine göre Mayıs ayında mağaza içinde gerçekleştirilen her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız yöntemle yapıldı.