TÜİK'in 2025 yılı Satınalma Gücü Paritesi (SGP) geçici sonuçlarına göre, Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeksi 67 olarak gerçekleşti. Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 33 altında kalırken, fiyat düzeyi endeksinde ise Avrupa'nın en ucuz ülkeleri arasında yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) geçici sonuçlarını yayımladı. Verilere göre Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi, Avrupa Birliği (AB) ortalaması 100 kabul edildiğinde 67 olarak hesaplandı.

Buna göre Türkiye'nin kişi başına gelir seviyesi, AB ortalamasının yüzde 33 altında gerçekleşti.

Karşılaştırmaya dahil edilen 36 ülke arasında kişi başına GSYH endeksinde ilk sırada 239 puanla Lüksemburg yer alırken, Bosna-Hersek 36 puanla son sırada bulundu. Türkiye ise 67 puanlık endeksiyle AB ortalamasının altında kaldı.

TÜKETİM DÜZEYİ AB'NİN YÜZDE 30 ALTINDA

Tüketicilerin refah seviyesini ölçen kişi başına fiili bireysel tüketim endeksi de Türkiye için 70 olarak hesaplandı. AB ortalamasının 100 kabul edildiği endekste Türkiye, ortalamanın yüzde 30 altında yer aldı.

Fiili bireysel tüketim düzeyinde de Lüksemburg 145 puanla ilk sırada bulunurken, Bosna-Hersek 44 puanla son sırada yer aldı.

Fiili bireysel tüketim; hane halklarının yaptığı harcamaların yanı sıra eğitim, sağlık gibi devlet veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sunulan hizmetleri de kapsıyor.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN UCUZ ÜLKELERİNDEN BİRİ OLDU

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 2025 yılında 52 olarak gerçekleşti.

Bu sonuç, AB ülkelerinde 100 Euro karşılığında satın alınabilen mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de yaklaşık 52 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabildiğini gösterdi.

Fiyat düzeyi endeksinin 100'ün altında olması, ilgili ülkenin AB ortalamasına göre daha düşük fiyat seviyesine sahip olduğunu ifade ediyor. Türkiye'nin 52 puanlık endeksi, ülkenin Avrupa ortalamasına kıyasla daha düşük maliyetli ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu.

36 ÜLKE KARŞILAŞTIRILDI

SGP hesaplamalarında 27 AB üyesi ülkenin yanı sıra İsviçre, Norveç ve İzlanda'nın bulunduğu Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu altı aday ülke yer aldı.