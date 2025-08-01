Ülkü Ocakları Yenişehir İlçe Başkanı Abdullah Çağlar ve beraberindeki heyet, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Tarihi Yenişehir Belediye Binası’nda yapılan buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için iş birliği vurgusu yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yenişehir ğBelediye Başkanı Ercan Özel, Ülkü Ocakları Yenişehir İlçe Başkanı Abdullah Çağlar ve yönetim kurulu ile ortaöğretim birim üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette, Çağlar ve heyet, Özel’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, ilçede ortak değerler etrafında iş birliği yapma arzusunu ifade etti.

Başkan Özel, “Ülkücü gençliğin temsilcilerini ağırlamaktan onur duydum. Ülkü Ocakları, gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı yetişmesinde önemli bir rol oynuyor. Başbuğ Alparslan Türkeş’in ilkeleri doğrultusunda, imanlı, ahlaklı ve bilinçli bir gençlik, geleceğin Türkiye’sini inşa edecek” dedi.

Başkan Özel, gençlerin eğitimine, kültürel gelişimine ve tarih bilincine katkı sağlayacak projelerde Ülkü Ocakları ile iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. “Bu ziyaret, yerel yönetim ile gençliğin ortak değerlerde buluşmasının güzel bir örneği. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak, milli değerlerle yetiştiği bir ilçeyi birlikte inşa edebiliriz” diye konuştu.

Ülkü Ocakları Yenişehir İlçe Başkanı Abdullah Çağlar, Belediye Başkanı Ercan Özel’in samimi yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımız taleplerimizi her zaman karşıladı, kendisine teşekkür ediyoruz. Ülkücü gençlik olarak, milletine bağlı, ahlaklı ve bilinçli bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde, gençlerimizin eğitimine ve sosyal dayanışmaya katkı sunmaya hazırız. Kavga değil fikirle, öfke değil sabırla, şikâyet değil hizmetle yol yürüyoruz” dedi.