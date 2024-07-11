Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kachka, Türkiye ziyareti kapsamında, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı.ANKARA (İGFA) - Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kachka, Türkiye ziyareti kapsamında Ticaret Bakanlığı'nı da ziyaret etti.

İkili ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı toplantıda Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşmamızın iç onay sürecinin yakın zamanda tamamlanmasının ardından karşılıklı ticaret hacminin Cumhurbaşkanlarınca belirlenen 10 milyar dolar seviyesine ulaştırma hususundaki kararlılığı yieneldi. Bu kapsamda atılabilecek adımları detaylıca ele alındı.

Ticaret Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Ortak coğrafyayı paylaştığımız kardeş Ukrayna halkı ile her alanda olduğu gibi ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine önem veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/ticaret/status/1811400214588035430