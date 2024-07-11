Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla değişmedi.ANKARA (İGFA) - İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı.

TÜİK'in Dış Ticaret Endeksi verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 11,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,6 arttı, yakıtlarda yüzde 13,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,3 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %1,0 ARTTI

TÜİK verilerine göre ithalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azalırken, yakıtlarda yüzde 4,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 azaldı.