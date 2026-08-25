Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Katar arasındaki yıllık dış ticaret hacminin son 21 yılda 53 kat artarak geçen yıl 1,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. İki ülke, ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed bin Muhammed Al-Sayed ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bolat, Türkiye-Katar ekonomik ilişkilerindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Katar arasındaki dış ticaretin son 21 yılda 53 kat arttığını belirten Bolat, yıllık dış ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 1,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Bolat, 2022 Dünya Kupası döneminde Katar'daki inşaat projelerinin etkisiyle ticaret hacminin 2,5 milyar dolara kadar çıktığını da hatırlattı.

HEDEF 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bolat, geçen yıl yürürlüğe giren Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bu hedefe önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Türk müteahhitlerinin Katar'da bugüne kadar 206 projede yaklaşık 21 milyar dolarlık iş üstlendiğini belirten Bolat, iki ülke yatırımcılarının da karşılıklı olarak faaliyetlerini artırdığını kaydetti.

Bolat, Türkiye'de yaklaşık 250 Katarlı firmanın toplam 7,8 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip olduğunu, Katar'da ise yaklaşık 1116 Türk firmasının inşaat, hizmet ve imalat sektörlerinde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

KÖRFEZ'DE ALTERNATİF TİCARET KORİDORLARI

Bölgedeki savaşın lojistik ve tedarik zincirlerinde oluşturduğu risklere de değinen Bolat, Hürmüz Boğazı'na bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Körfez ülkelerinin tüketim ürünleri ihtiyacının karşılanması için çalıştığını belirten Bolat, alternatif transit güzergahların önemine dikkat çekti. Bakan Bolat, Türkiye'den Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez ülkelerine gerçekleştirilen transit taşımaların arttığını belirterek, daha güçlü ve istikrarlı transit ve ticaret koridorları oluşturulması için Katar'la birlikte çalışacaklarını ifade etti.

KATAR YATIRIM FONU TÜRKİYE'DE YATIRIMI ARTIRMAK İSTİYOR

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre görüşmede Katar Yatırım Fonu'nun Türkiye'de daha fazla yatırım yapma arzusunun da gündeme geldiğini aktaran Bolat, bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye-Katar ilişkilerinin her alanda güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani başkanlığındaki Yüksek Stratejik Komite toplantılarının iki ülke ilişkilerinin ana omurgasını oluşturduğunu belirtti. Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.