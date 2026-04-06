Uluslararası Esnaf Birliği, yerelde ve uluslararası alanda esnaf ve sanatkârların güçlenmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Esnaf Birliği Kurucu Genel Başkanı Mehmet Özdil; Bartın ve Zonguldak'ta gerçekleştirdiği temaslarla esnafın beklentilerini dinledi, ortak projelerle güç birliği vurgusu yaptı.

Uluslararası Esnaf Birliği (UEB), Bartın ve Zonguldak'ta gerçekleştirdiği ziyaret ve toplantılarla esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelerek önemli temaslarda bulundu. UEB Bartın Şube Başkanı ve aynı zamanda Bartın Kahveciler Odası Başkanı Ayhan Tepe ile yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda, sektörün geleceğine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda toplu alım sistemi, ihracat ithalat çalışmaları, kooperatifçilik modeli ve üyeler arasında ticari dayanışmayı güçlendirecek projeler hakkında detaylı bir brifing sunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde, Bartın esnafının talep ve beklentileri doğrudan dinlendi.

Program kapsamında Bartın'ın simgelerinden biri olan tel kırma sergisi mağazası ziyaret edilirken, Amasra'da da esnafla bir araya gelinerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bartın temaslarının ardından Zonguldak'a geçen UEB heyeti, Uluslararası Esnaf Birliği Zonguldak Şube Başkanı ve aynı zamanda Zonguldak Berberler Odası Başkanı Sayın Mehmet Bayar'ı ziyaret etti. Burada yapılan görüşmelerde de esnafın karşı karşıya olduğu sorunlar, beklentiler ve üzerlerindeki yüklerin azaltılmasına yönelik talepler gündeme getirildi.

Ziyaretler kapsamında gösterilen ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren UEB Kurucu Genel Başkanı Mehmet Özdil, 'Bartın ve Zonguldak'ta gördüğümüz samimi karşılama bizleri son derece memnun etmiştir. Esnafımızın yanında olmaya, onların sesi olmaya ve çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.