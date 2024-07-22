Türk Savunma ve Havacılık ekosisteminde tasarım ve üretim yapan firmaların Askeri Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu süreçlerinde yönlendirilmesi, Millî Teknoloji Hamlesini desteklemek üzere milli yetkinlik gelişimine katkı sunulması ve Uçuşa Elverişlilik süreçlerindeki konulara ortak çözümler geliştirilmesi için Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon Çalışma Grupları oluşturuldu.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı, uçuşa elverişlilik sertifikasyonu çalışma gruplarını belirledi.

Başkanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, bu çalışma kapsamında ilk olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile 18 enstitü ve havacılık firması temsilcilerinden oluşan 200 kişilik katılımcı ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nda Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Çalışma Grupları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen bu toplantıda dört ana başlıkta oluşturulan ve tanıtımı yapılan Çalışma Gruplarının yapısı ve temel prensiplerine değinilerek beklentilere ilişkin vurgular yapıldı.