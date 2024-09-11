Corendon Airlines, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yıla göre %20 artışla iki milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.İSTANBUL (İGFA) - Yıla güçlü bir başlangıç yapan ve başarılı bir yaz sezonunu geride bırakan Corendon Airlines, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yıla göre %20 artışla iki milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

Corendon Airlines, 2024/2025 kış sezonu ve 2025 yazı için tatilcilere geniş ve istikrarlı bir uçuş programı sunmayı planlıyor. Bu kapsamda Almanya, Avusturya ve İsviçre’den gerçekleştirilecek uçuşlarla hizmet vermeye devam edecek Corendon Airlines, 2025 yılında 20. yılını kutlarken özel bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, konuyla ilgili, “Güçlü rakamlarımız ve gelecek yıl için ön gördüğümüz hedefler, stratejimizdeki başarıyı kanıtlıyor. Bu strateji doğrultusunda satış faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyor ve Almanca konuşulan ülkelerde tatil seyahatleri için tercih edilen partner olma konumumuzu daha da güçlendiriyoruz” dedi.

2024 YAZINDA ETNİK TRAFİK ARTIŞIYLA BİRLİKTE SATIŞLAR DAHA DA GÜÇLENDİ

Corendon Airlines 2024 yaz sezonunda Türkiye, İspanya, Yunanistan, Fas ve Mısır’a yönelik uçuşlarda yoğun bir talep gördü.

Corendon Airlines, geleneksel tatilcilerin yanı sıra, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu gibi destinasyonlara yönelik etnik uçuşlara olan ilginin de arttığını belirtiyor. Bu talebi karşılamak için 2024 yılında bu hatların çalışma süresini uzatan Corendon Airlines, bu uygulamayı 2025 yılında da sürdürmeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra Corendon Airlines, satış ve pazarlama faaliyetlerini artırarak müşteri ve iş ortaklarıyla olan ilişkilerini güçlendirerek önümüzdeki dönemde büyüme hedefleri için sağlam bir temel oluşturdu. Haziran 2024'te göreve gelen ve Almanya ve Türkiye'deki ekiplerin desteğiyle satış stratejisine liderlik eden Corendon Airlines Satış & Pazarlama Başkanı Christian Hein, “Amacımız, tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle olan iş birliklerimizi genişletmek. İlk adımları attık ve önümüzdeki dönemde bu çalışmaları geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.