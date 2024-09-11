Türkiye’nin savunma sanayii devi ASELSAN, 2024 yılına damga vuran finansal sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Şirket, yılın ilk altı ayında hem ciroda hem de kârlılıkta tarihi bir başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan sonuçlara göre, ASELSAN'ın cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyüyerek 35,7 milyar TL’ye ulaştı. Daha da çarpıcı olanı, şirketin net kârı yüzde 133 artış göstererek 3,6 milyar TL seviyesine çıktı.

FİNANSAL İSTİKRARIN ARDINDAKİ GÜÇLÜ PERFORMANS

ASELSAN'ın finansal sonuçları, şirketin sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Yeni sözleşmelerde yüzde 124’lük bir artışla 2,6 milyar dolara ulaşan ASELSAN, 2023 yıl sonunda 11 milyar dolar olan bakiye siparişlerini yüzde 11 artırarak 12,3 milyar dolara çıkardı. Şirketin brüt kârı da yüzde 12 artış gösterdi ve FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı) 8,7 milyar TL’ye yükseldi.

Şirketin Genel Müdürü Ahmet Akyol, elde ettikleri bu başarıyı “Yüksek büyüme performansımızla başarı çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Akyol, ASELSAN’ın küresel bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini ve 2024’ün ilk yarısında da bu yöndeki başarılarını sürdürdüklerini vurguladı.

STRATEJİK ÜRÜNLERLE GLOBAL BAŞARI

ASELSAN, 2024 yılının ilk altı ayında savunma sanayinde kritik öneme sahip birçok proje geliştirdi. Özellikle KORKUT, CENK, FERSAH, ASELFLIR 500, ve GÖZDE gibi sekiz ürünün ilk defa ihracat sözleşmesi imzalaması, şirketin uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırdı. ASELSAN'ın teknolojik gelişmelerde de önemli adımlar attığı bu dönemde, AESA Uçak Burun Radarı gibi stratejik projeler de envantere giriyor.

Ayrıca, Türkiye’nin uzay programına katkı sağlayan TÜRKSAT 6A’nın ASELSAN teknolojileriyle donatılması, şirketin sadece yeryüzünde değil, uzayda da varlık göstermeye başladığının kanıtı olarak öne çıkıyor.

“ASELSAN, KÜRESEL LİDERLİK YOLUNDA”

Konuyla ilgili uzmanlar, ASELSAN’ın 2024 yılının ilk yarısında sergilediği finansal performansın, şirketin küresel savunma sanayiinde liderlik hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. “ASELSAN’ın hem ciroda hem de net kârdaki bu çarpıcı artışı, şirketin teknolojik yetkinliklerinin ve ihracat stratejisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ayrıca, yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge yatırımları da şirketin sürdürülebilir büyümesini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.” diyor.

Ayrıca, ASELSAN’ın 2030 yılı hedeflerine yönelik çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Şirket, sadece savunma sanayiinde değil, teknoloji geliştirme alanında da küresel bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için özellikle radar teknolojileri ve uzay savunma sistemleri gibi stratejik alanlarda derinleşmesi gerekiyor.” ifadelerini kullanıyorlar.