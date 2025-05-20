Konya Büyükşehir Belediyespor bisiklet takımı, Pist Bisikleti Milli Takımı ile Çek Cumhuriyeti’nde gurur verici başarılara imza attı.KONYA(İGFA) - 15 ülkeden 70 sporcunun yarıştığı prestijli organizasyonda Büyükşehirli Mustafa Tarakcı ve Ramazan Yılmaz, ikincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Pist Bisikleti Milli Takımı ile Çek Cumhuriyeti’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, uluslararası alanda gurur verici başarılara imza attı.

Avrupa’nın en köklü yarışları arasında yer alan Çek Cumhuriyeti Pist Bisikleti Yarışları, 15 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Son yıllarda bisiklet branşında önemli çıkış yakalayan Konya Büyükşehir Belediyespor, bu organizasyondan da derecelerle döndü.

Union Cycliste Internationale (UCI) faaliyet programında yer alan ve puanlı statüde yapılan yarışlarda üç farklı kategoride yarışan Büyükşehir Belediyespor’dan Mustafa Tarakcı ve Ramazan Yılmaz, toplamda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya ulaştı.

Grand Prix Zemako 500+1 Lap UCI Scratch Race’te mücadele eden Ramazan Yılmaz, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yılmaz, U23 kategorisinde gerçekleştirilen GP Brno Scratch Pist Bisikleti Yarışı’nda ise üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

GP Austria 2025 Men Elite Scratch Pist Bisikleti Yarışı’na katılan Mustafa Tarakcı ise zorlu yarışta ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

Avrupa’daki en kalabalık pist yarışlarından biri olarak gösterilen organizasyonda kürsüye çıkan Konya Büyükşehirli sporcular, elde ettikleri puanlarla Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yerini yukarıya taşıdı.