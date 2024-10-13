EHF Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcilerimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Görele Belediyesi bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.ANKARA (İGFA) - EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'nda Temsilcimiz Üsküdar Belediyesi ise ilk maçta deplasmanda 26-32'lik skorla mağlup ettiği Hırvatistan temsilcisi ZRK Bjelovar'ı, Çamlıca Spor Okulu Salonu'nda oynadığı ikinci karşılaşmada da 32-24'lük skorla mağlup ederek Avrupa Kupası'nda üçüncü tura yükselen üçüncü ekibimiz oldu. Maçı izleyen THF Başkanı Mesut Çebide, karşılaşma sonrası Üsküdar Belediyesi oyuncu ve yöneticilerini tebrik etti.

Kupadaki diğer temsilcimiz Bursa BBSK, Karadağ temsilcisi ZRK Tivat ile iki maçını da Üçevler Spor Salonu'nda oynadı. İlk maçı 25-34'lık skorla kazanan Bursa BBSK ikinci maçtanda 38-18 galip gelerek bir üst tura yükselen taraf oldu.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki diğer temsilcimiz Görele Belediyesi de Kuzey Makedonya temsilcisi WHC MetalurgAvtokomanda takımı ile Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynadığı ilk maçı 36-28 kazandı. Aynı salonda oynanan ikinci maçta 37-34 mağlup olmasına rağmen Görele Belediyesi 3. Tur’a yükselen taraf oldu.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarımız Yenimahalle Belediyesi ve Armada PraxisYalıkavak ise turnuvaya veda etti.