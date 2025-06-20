İstanbul, Van ve İzmir'de Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik dün düzenlenen 3 ayrı operasyonumuzda; 397,5 kg Uyuşturucu Madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde imalatçısı 4 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul, Van ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Tuzla, Esenyurt ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen 3 ayrı operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Van ve İzmir'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda 220,5 kg eroin, 126 kg bonzai, 51 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 15,5 kg sıvı kimyasal madde ele geçirildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1936022842459451799

Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" mesajı verdi.