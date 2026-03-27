Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ Etabı, 6 ülkeden 19 takım takım ve 100 sporcunun katılımıyla başladı.

BURSA (İGFA) - Spora ve sporcuya verdiği desteklerle öne çıkan Osmangazi Belediyesi, uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Osmangazi Belediyesi, Bursa Teleferik A.Ş. ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen turnuva, Uludağ'da 3 gün boyunca devam edecek. Fransa, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Moldova ve Türkiye'den takımların mücadele ettiği organizasyon, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) takviminde yer alıyor. Bursa Uludağ 2. Oteller Bölgesi'nde, Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştirilen turnuva, bugün oynanan grup maçlarıyla başladı. Yarın da devam edecek organizasyon, 29 Mart Pazar günü oynanacak yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek. Soğuk hava ve karlı zemine rağmen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuva, renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalar izleyiciler tarafından da büyük bir ilgi ve heyecanla takip ediliyor.

'Osmangazi Belediyesi Olarak Muhteşem Bir Organizasyona İmza Attık'

Uludağ'da 3 gün boyunca kar voleybolu fırtınası eseceğini belirten Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, 'Osmangazi Belediye'mizin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ Etabı'nı düzenliyoruz. Bu organizasyon Osmangazi Belediyesi Bursa Teleferik A.Ş ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğinde düzenleniyor. Bu turnuva Uludağ'da 27-27-29 Mart tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek. Organizasyonun final etabını ise 29 Mart Pazar günü gerçekleştireceğiz. Kar Voleybolu Dünya Turu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yeni gelişen sporlar içerisinde turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Danışmanı ve Turnuvanın Direktörü Oğuz Değirmenci ise, 'Türkiye Voleybol Federasyonu olarak Osmangazi Belediyesi ile ilk defa Uludağ'da çalışma fırsatı bulduk ve çok mutluyuz. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyon Erkan Aydın başkanımızın katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Uludağ 6 ülkeden 19 takım takım ve 100 sporcu kar üstünde kıyasıya kar üstünde 3 gün boyunca mücadele edecek. İnşallah bu organizasyonları Osmangazi Belediyesi'nin iş birliğinde geleneksel hale getireceğiz. Her yıl daha da fazla takımı Uludağ'a çekeceğiz. Bu turu Uludağ'da gerçekleştirmenin gururuyla yola çıktık. Her takım 4 kişiden oluşuyor. Bu turda Fransa, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Moldova ve Türkiye'den takımlar mücadele ediyor. Organizasyonun ilk günündeyiz. Grup maçlarıyla müsabakalar başladı. Yarın da grup maçlarıyla devam edecek, Pazar günü ise yarı final, üçüncülük final maçları oynanarak organizasyon sona erecek. Uludağ'ın bir güzelliği var sporcularımız buraya güvenle geliyor. Zemin ve kar çok güzel daha yumuşak, sporcular karın üzerine güvenle atlayabiliyor. Başka yerlerde bu kadar yumuşak kar bulamıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan sporcular ise 'Bursa Uludağ'da olmaktan çok mutluyuz. Maçlar çok keyifli geçiyor. Organizasyon çok güzel olmuş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Burada bizi çok güzel ağırlıyorlar, ilk kez Bursa Uludağ'da voleybol maçı yapıyoruz. Bursa çok güzel bir şehir Osmangazi Belediyesi çalışanları bizimle ayrıca ilgileniyor. Burada şampiyon olmak için mücadele ediyoruz.' diye konuştu.