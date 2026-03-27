İstanbul'da ilk kez sahneye çıkan 7 yaşındaki Vera Öztürk, 600 sporcunun katıldığı uluslararası turnuvada finalleri zorladı. Küçük sporcu, puan kesintisine rağmen performansıyla dikkat çekti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'ın sevilen isimlerinden Serdar Durmaz'ın torunu Vera Öztürk, henüz 7 yaşında olmasına rağmen katıldığı ilk uluslararası organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan ve Beylikdüzü Gökkuşağı Koleji 2. sınıf öğrencisi olan Vera, aynı zamanda Beylikdüzü Efsane Ritmik Cimnastik Kulübü sporcusu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

13-14-15 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Uluslararası İstanbul Bayb Cup 2026 Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda ilk kez yarışma heyecanı yaşayan Vera Öztürk, güçlü rakipleri arasında göz doldurdu.

Toplam 600 sporcunun katıldığı organizasyonda, Vera'nın yer aldığı kategoride 48 sporcu mücadele etti. İlk performansında sergilediği başarılı hareketlerle 4. sıraya yerleşen küçük sporcu, yarışma sırasında çizgi ihlali nedeniyle 300 puan kesintisi aldı. Bu kesinti sonrası sıralamada 7. olarak açıklanan Vera Öztürk, ilk yarışmasına rağmen ortaya koyduğu performansla hem antrenörlerinin hem de izleyenlerin takdirini kazandı.

Keşanlı bir ailenin ferdi olarak spora attığı bu ilk adımda önemli bir deneyim kazanan Vera'nın, ilerleyen süreçte daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.