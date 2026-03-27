Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte daha hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde itfaiye faaliyetlerinde daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bir yandan araç filosunu ve personel sayısını artırırken bir yandan da itfaiye istasyonlarını yenilemeye devam ediyor.

Toplam 49 tane modern itfaiye istasyonuna sahip olan Ankara İtfaiyesi için Eryaman, Kalecik, Karacaören ve Çayırhan'da yeni ve modern istasyonlar inşa ediliyor.

11 İSTASYON İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni itfaiye binalarının yapımını sürdürürken bazı bölgelerde de eski binaların yerine yenileri inşa ediyor. Modern bir şekilde yeniden kullanıma kazandırılan istasyonlar daha güçlü bir altyapı ve donanımla hizmet veriyor. Bu kapsamda Etimesgut, Haymana, Nallıhan, Akyurt, Temelli ve Çamlıdere itfaiye istasyonlarında yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kalecik, Çayırhan, Karacaören ve Eryaman'da inşaatı devam eden istasyonların yanı sıra Bâlâ, Natoyolu, Karapürçek, Güdül, Şaşmaz, Yenikent ve Esertepe'ye kazandırılacak istasyonların planlama çalışmaları da sürüyor.

İTFAİYE İSTASYONLARI KONFORLU YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Ankara İtfaiyesi, canlarını ortaya koyarak uzun mesailerde hizmet veren itfaiye ekipleri için de istasyonları yaşam alanlarına dönüştürüyor.

ABB, yeni itfaiye istasyonları ve düzenlemeleriyle birlikte yangınlara ve diğer acil durumlara müdahale süresini de azalttı. İhbar anonsu düştüğü an istasyonda bulunan ekip 1 dakikadan daha kısa bir sürede hazırlanarak olay yerine intikal etmek için harekete geçiyor.

Ekipler 24 saatlik mesailerle çalışıyor. Mesai bitiminde ise devir teslimin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için araç ve ekipman kontrolleri yapılıyor. Görevi teslim edecek olan ekip araç ve araçların içindeki malzemelerden takım çantalarına kadar tüm ekipmanları tek tek kontrol ediyor.

DİPLOMALI 850 İTFAİYE PERSONELİ İSTİHDAM EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'nı güçlendirmek için bünyesine yeni itfaiyecileri dahil etmeyi sürdürüyor.

2019 yılından bu yana İtfaiyecilik Bölümü diplomasına sahip 850 profesyonel Ankara İtfaiyesi'nde istihdam edildi. Ayrıca, 48 olan personel yaş ortalaması da 36'ya düştü.

KIRSALDA YANGINLA MÜCADELEYE 666 SU TANKERİ DESTEĞİ

Ankara İtfaiyesi, merkez ilçelerdeki itfaiye istasyonlarına çok uzak olan mahallelerdeki ekili, ormanlık ya da fidanlık gibi alanlarda özellikle yaz aylarında çıkan yangınlara müdahale için yangın söndürme tankeri gönderiyor. Tankerler; mahallelerden gelen talep sonrası muhtarlara ve belirlenen vatandaşlara yangın söndürme eğitimi verildikten sonra teslim ediliyor.

Yangınla mücadele kapsamında kırsalda da 662 mahalleye 666 yangın söndürme tankeri verildi.