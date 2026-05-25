2019 yılından bu yana EuroLeague sponsoru olan Uludağ İçecek, basketbolun kalbinin attığı Atina Final Four'da bu yıl 'Uludağ Limonata' ile yer aldı.

BURSA (İGFA) -22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da gerçekleşen Final Four organizasyonunda Uludağ İçecek Türk A.Ş., hem sahadaki heyecanın bir parçası oldu hem de Türkiye'den dünyaya uzanan marka yolculuğunu bir kez daha global sahneye taşıdı.

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl şunları söyledi: 'EuroLeague ile 2019'dan bu yana sürdürdüğümüz yolculuktan gurur duyuyoruz. Atina'da sadece bir sponsor olarak değil; Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan doğrudan dağıtım ağını kurmuş küresel bir oyuncu olarak yer aldık. Geleneksel lezzetimizi modern ambalajlarla sunarak, limonata kategorisini dünyaya tanıtmaktan mutluyuz.'

2019'DAN BUGÜNE KESİNTİSİZ EUROLEAGUE DESTEĞİ

Uludağ İçecek Türk A.Ş., basketbolun birleştirici gücüne olan inancıyla 2019 yılından bu yana EuroLeague sponsorluğunu kesintisiz sürdürüyor. Marka, yıllar içerisinde farklı alt markalarıyla organizasyonda yer alarak ürün çeşitliliğini ve global marka gücünü uluslararası arenada sergiledi.

2019 yılından itibaren Frutti Extra ile başlayan sponsorluk yolculuğu; 2024 yılında Almanya'da Uludağ Gazoz, 2025 yılında Abu Dabi'de Uludağ Premium ve 2026 yılında Atina'da Uludağ Limonata ile devam etti. Böylece Uludağ İçecek, farklı kategorilerdeki ürünlerini Avrupa basketbolunun en büyük sahnesinde tüketicilerle buluşturmayı sürdürdü.