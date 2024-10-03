İstanbul Tuzla'dabir adrese operasyon yapan polislere, adreste bulunan şüpheliler tarafından uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru ağır yaralandı. Polislere ateş açan şüpheli ise ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, yaralı polisi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Gül Polis memurunun hayati tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

Olay, Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'nde lüks bir sitede 17.00 sularında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre polis ekipleri sitenin içinde bulunan bir villaya operasyon yaptı.

Evde bulunan E.E., F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis memuru yaralandı. Polise ateş açan E.E. isimli şahıs etkisiz hale getirildi. Diğer şahıslar F.İ. ve Ç.G. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı polis memuru olay yerine çağırılan ambulans ile Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olay yerinde ölen E.E. ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri şahıslarla ilgili tahkikat başlattı.

ŞÜPHELİLERİN BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Yapılan GBT kayıtlarında ölen E.E. isimli şüphelinin kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şüphelininse Sigara ve İçki kaçakçılığı (SKM) suçundan sabıkası ve aranmaları olduğu belirlendi. Diğer yandan ikametgahta yapılan aramalarda 3 adet tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya yapılan saldırıya yönelik sosyal medya üzerinden "Bugün Tuzla'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem’imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, #Tuzla ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Adem Köş’ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Gül, polis memuru Adem Köş'un sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Gül saat 17.00 sıralarında #Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi’nde meydana gelen “Polise Saldırı” olayına ilişkin basın açıklaması yaptı. İşte Valilkten yapılan açıklama: