Türk Halk Müziğinin güçlü seslerinden biri olan Serap Ertekin, merakla beklenen yeni klibi “Elazığ Güzeli” ile müzikseverlerle buluştu. Türkülerin Sultanı olarak bilinen Ertekin, bu kez Ali Rıza Ödemiş‘in söz ve müziğini yazdığı, “Elazığ Güzeli” adlı şarkısını seslendirerek büyük bir beğeni topladı. Klip, İber Prodüksiyon etiketiyle YouTube‘da yayınlandı ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Ertekin, “Elazığ Güzeli” şarkısının klibiyle, yalnızca müzikle değil, görsel anlamda da dikkat çekti. Şarkının sözleri, Elazığ’ın güzelliklerini ve bir aşkın derinliğini anlatırken, klip de bu duyguyu yansıtan doğal ve samimi bir atmosferde çekildi. Klip, sanatçının zarif sahneleri ve etkileyici yorumuyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

“Elazığ Güzeli” şarkısının sözleri, Elazığ’a özgü bir aşk hikayesini anlatırken, özellikle Hazar Gölü ve Diyarbakır gibi yöresel mekânlarla anılar yaratıyor. Ertekin’in, hem vokali hem de sözlerinin içindeki anlamlı derinlikle söyledikleri, halk müziği tutkunlarını adeta büyülüyor. Şarkının sözleriyle ilgili olarak Ertekin, “Elazığ Güzeli şarkısı, her ne kadar Elazığ’a özel bir şarkı gibi dursa da, aslında tüm halkımızın ortak duygularına hitap ediyor. Aşk, özlem ve güzellikleri anlatan bir parça” dedi.

Şarkının yapım sürecinde, Rıdvan Nar aranörlüğünde, Kemal Alaçayır‘ın bağlaması, Mustafa Sorgun‘un nefesi ve Cem Şengül‘ün gitarıyla müzik zenginliği sağlandı. Ayrıca, şarkının mix ve mastering işlemleri de Rıdvan Nar tarafından gerçekleştirildi. Klip yönetmeni ise Sinan Güzel’di, ve çekimler de şarkının duygusunu en iyi şekilde yansıtan görsellerle yapıldı.