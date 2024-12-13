Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleşen 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi’nde TÜRKTOP ile TAGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi, Antalya’da gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen kongreye Tarım ve Orman Bakanıİbrahim Yumaklı da katıldı.

Sektöre yönelik önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tohumculukta kendi kendine yeterli bir ülke olduğunu ve 1,3 milyon ton tohumluk üreterek milli ekonomiye 500 milyon dolarlık katkı sağladığını ifade etti. Bakan Yumaklı, TİGEM ve özel sektörün yerli ve millî tohum üretimi için ortak bir üretim modeli projesi uygulanacağını da açıkladı.

Kongreyle ilgili açıklamada bulunanTürkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, şunları kaydetti: “Kongremize 20 ülkeden konuşmacı, 100 sözlü sunum, 30 poster çalışması yer aldı. 3 panelin gerçekleştirildiği kongremize yaklaşık 1700 sektör temsilcisi katıldı.Küresel organizasyonlarımız Türkiye'nin uluslararası rolünü güçlendirmeye devam edecek. Yerli ve millî tohumlarımızla Türk tohumculuğunu dünya ilk 5’ine hep birlikte taşıyacağız. Tohumculuğun gelişimini sessiz devrim diye niteliyorduk. Sessiz devrim ses getirmeye başladı. Emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Kongrede tohumculuğun gelişimi için AR-GE noktasındaTÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler ve TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay arasında işbirliği protokolü imzalandı.