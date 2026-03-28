Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'ın su kaynaklarını korumak ve geliştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Marmaraereğlisi'nde bulunan ve bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Türkmenli Göleti'nde 2025 yılında yaşanan kuraklık ve alg patlaması nedeniyle göletten içme suyu temini geçici olarak durdurulmuştu.

2026 yılı ile birlikte artan yağışların da etkisiyle gölet su seviyesinde gözle görülür bir yükselme başladı. Bu gelişme ile birlikte elde edilen su kalitesini korumak ve alg oluşumunu kontrol altına almak amacıyla ivedilikle harekete geçen TESKİ ekipleri tarafından önemli bir adım atıldı.

TESKİ tarafından Türkmenli Göleti'nde algasid dozlama çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında su kalitesi düzenli olarak kontrol ediliyor. Uygulamalar çevreye ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde titizlikle yürütülüyor. Gölet ekosistemi korunarak sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması adına önemli çalışmalar yapılıyor. Yapılan uygulama ile özellikle sıcaklık artışıyla birlikte yeniden oluşabilecek alg çoğalmasının kontrol altına alınması hedefleniyor. Çalışmaların, gölet suyunun içme suyu standartlarına uygunluğunu desteklemesi ve arıtma süreçlerini kolaylaştırması bekleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ekipleri, Marmaraereğlisi'nde yaşayan vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyunu ulaştırmak, su kaynaklarını korumak ve geleceğe güvenle ulaştırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

CANDAN BAŞKAN: 'İÇME SUYU KAYNAKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TÜM TEKNİK VE İDARİ ÇALIŞMALARI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer de yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, içme suyu kaynaklarının korunmasının öncelikli konular arasında yer aldığını vurguladı. Başkan Yüceer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'2025 yılında yaşanan kuraklık ve alg patlaması nedeniyle Türkmenli Göleti'nden içme suyu teminine ara vermek zorunda kalmıştık. 2026 yılıyla birlikte yağışların artmasıyla göletimizde su seviyesinin yeniden yükselmesi bizler için sevindirici bir gelişme oldu. Ancak su miktarındaki artış kadar, su kalitesinin korunması da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda TESKİ ekiplerimiz hızla harekete geçerek Türkmenli Göleti'nde algasid dozlama çalışmalarını başlattı.

Amacımız, suyumuzu kaynağında korumak, olası alg oluşumlarını kontrol altına almak ve hemşehrilerimize sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli içme suyu teminini kesintisiz şekilde sağlamaktır. İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Bu nedenle su kaynaklarımızı korumak, izlemek ve bilimsel yöntemlerle yönetmek zorundayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu kaynaklarımızın korunması için gerekli tüm teknik ve idari çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz.'

Yetkililer, Türkmenli Göleti'nde yürütülen çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğini ve su kalitesinin sürdürülebilir şekilde korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti. Ayrıca gölet havzasında su kalitesini olumsuz etkileyebilecek unsurların da takip edildiği ve bütüncül bir su yönetimi yaklaşımıyla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.