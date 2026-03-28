Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi ve Türkiye'de bir ilk olan Flying Theater projesi Astorya düzenlenen törenle hizmete açıldı.

SAMSUN (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Şehrimizin her alanında güçlü adımlar atmaya, yeni eserler üretmeye devam ediyoruz. İstiklal şehri Samsun'umuzun simgesi olacak bir meydanı, şehrimiz turizm potansiyelini artıracak Samsun Tanıtım Merkezi'ni ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Astorya'yı bugün hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi ve Astorya için geniş katılımlı açılış töreni düzenlendi. Açılış programına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan Bütçe ve Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum ve kuruluş temsilcileri, belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Program açılış kurdelesinin kesilmesi, toplu fotoğraf çekilmesi ve açılış yapılan alanların gezilmesiyle son buldu.

'Meydanlar şehirlerin kimliğidir'

Açılışta konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, ' Büyükşehir Belediyemiz tarafından Karadeniz'in incisi Samsun'a kazandırılan üç önemli hizmetin açılışında bir arada olmanın onurunu ve bahtiyarlığını hep birlikte yaşıyoruz. Çalışmaların yapıldığı bu alan; geniş kapsamlı peyzaj ve çevre düzenlemelerinin ardından İstiklal Madalyamızdan da ilham alarak hem madalyanın adının yaşatılacağı hem de cazibe ve buluşma noktalarından biri olacak bir meydana dönüştü. Biliyoruz ki meydanlar şehirlerin kimliğidir. Bu nedenle bu meydanın ismi şehrimizin hassasiyetleri, kültürü ve tarihine yakışan bir isim. Meydan için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstiklal Meydanı şehrimize çok büyük değer katacaktır' dedi.

'Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum'

TBMM Plan Bütçe ve Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, 'Burası ferah bir görünüme kavuştu. Gerçekten ben gözümü meydandan alamıyorum. Tasarımı, estetiği, planlanması: Samsun gerçekten çok önemli bir meydana kazandı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir iş çıkarmışlar. İstiklal Meydanı ismi de Samsun'a yakışan bir isim. İstiklal Müzemiz de bitmek üzere. Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Meydanı ve deniz. Deniz ile bu meydanın buluşmasıyla bambaşka bir atmosfer ortaya çıkacak. Çoğu Anadolu şehrinde ve Büyükşehirde böyle bir meydan yok' dedi.

'Çok anlamlı bir isim'

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, 'Çok güzel bir günde, güzel bir kalabalıkla Samsun'da Büyükşehir Belediyemizin yaptığı güzel çalışmaların bir kısmının açılışında beraberiz. Açılışımız hayırlara vesile olsun. Burası 19 Mayıs şehri. Kurtuluş İskelesi diye bilinen Tütün İskelesi'nin önündeyiz. Hemen arka tarafta da Cumhuriyet Meydanı var yani cumhurun, halkın meydanı olan bir alan var. Samsun'a kazandırılan bu büyük meydana İstiklal Meydanı adı verilmesi ayrıca çok anlamlı. Bu isim için de Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Emekleri ve gayretleri nedeniyle Büyükşehir Belediye başkanımız Halit Doğan'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Çok önemli hizmetler var'

Açılış programında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, 'Samsun'a çok önemli hizmetler katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun önemli bir ihracat ve sanayi kenti. Samsun'da yapılan çok önemli yatırımlar hizmetler var. Samsun her geçen gün ileriye doğru gidiyor. Güzel hizmetler sunan bir şehir' dedi.

'Samsun'a yakışan projeler'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Bugün çok önemli bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Şehrimizin her alanında güçlü adımlar atmaya, yeni eserler üretmeye devam ediyoruz. İstiklal şehri Samsun'umuzun simgesi olacak bir meydanı, şehrimiz turizm potansiyelini artıracak Samsun Tanıtım Merkezi'ni ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Astorya'yı bugün hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu meydan Samsun'un merkezinde hemşehrilerimize nefes aldıran, şehrin temposunu değiştirecek olan büyük bir buluşma noktası. Aynı zamanda içerisinde barındırdığı Astorya, Şehir Tanıtım Merkezi ve oluşturacağımız İstiklal Madalyası Müzesi ile şehrin kalbinin attığı bir lokasyon olacak. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Astorya, insanımıza alışılmışın çok ötesinde bir deneyim sunacak. Astorya'yı sadece bir eğlence alanı olarak değil, Samsun'umuzun hikâyesini dünyaya anlatacak bir merkez olarak da tasarladık. 'Flying Theater' konseptini Samsun'umuzun kurtuluş ruhuyla birleştirdik. Samsun Tanıtım Merkezi ise şehrimizin adeta vitrini olacak bir proje. Yedi gün boyunca yaşayan bir fuar anlayışıyla hizmet verecek bu merkez, Samsun'un tüm değerlerini bir araya getiren güçlü bir buluşma noktası olacak.'

Şehir Tanıtım Merkezi ile Samsun'un tarihi, kültürü, turizmi, üretim gücü, yerel zenginlikleri ve gastronomisinin en etkili şekilde tanıtılacağını belirten Başkan Doğan, 'Bu merkez sayesinde hemşehrilerimiz kendi şehrini daha yakından tanıyacak, misafirlerimiz ise Samsun'u keşfetmenin ayrıcalığını yaşayacak. Samsun'a yakışan yeni meydanımız, tanıtım ofisimiz ve Astorya'mız şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Göreve geldiğimiz günden bu yana her daim desteklerini yanımızda hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve şehrimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin kıymetli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Özellikle, şehrimizi ileriye götürecek her adımda, her projemizde yanımızda olan enerjisini ve iradesini Samsun için harcayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ve Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş', milletvekillerimize, sayın valimize en derin şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Modern görünümü ve ferah yaşam alanlarıyla göz kamaştıran İstiklal Meydanı şehrin kalbi olacak. Samsun tanıtım merkezi ise Odak Samsun diyerek şehrin turizm potansiyeline katkı sunacak. Türkiye'de bir ilk olan Astorya ise hem şehre hem de turizme yeni bir soluk kazandıracak. 10.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek Astorya ile ilgili tüm bilgilere internet sitesinden ulaşılabilecek. 08.00-21.00 saatlerinde yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayacak Tanıtım Merkezi'nde ise modern dijital kiosk ekranlar ve farklı dil seçenekleri ile misafirler Samsun'un en güzel turizm rotalarını en hızlı ve kolay şekilde keşfedecek.