TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. İnteraktif Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Kutu Kutu' adlı oyun, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Eğlenceli ve öğretici içeriğiyle dikkat çeken oyun boyunca çocuklar interaktif etkinliklerle tiyatroya dahil olurken, salonda neşeli anlar yaşandı. Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.