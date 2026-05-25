LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden hasta ve ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Mutlu Et Projesi kapsamında bu yıl da on binlerce aileye ulaşılacak.

BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde, Türkiye'nin 81 ilinde kanser hastaları ve ihtiyaç sahibi ailelerine yıl boyunca düzenli olarak et ve et ürünleri desteği sağlıyor. 'Mutlu Et Projesi' ile sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olan protein ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Uzmanlar, protein tüketiminin lösemi ve kanser tedavilerinde hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Araştırmalar, iyileşme sürecini destekleyen pek çok fonksiyon için proteinin vazgeçilmez olduğunu ortaya koyarken; yetersiz protein alımının hastalığın seyrini olumsuz etkilediği ve enfeksiyon riskini artırdığı biliniyor. Bu nedenle kanser tedavisi gören bireylerin, sağlıklı bireylere kıyasla yüzde 50 daha fazla proteine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Mutlu Et Paketleri Ailelere Ulaştırıldı

LÖSEV'in et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Yardımlar, vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart aracılığıyla, büyük marketlerden hijyenik ve kaliteli et ve et ürünleri temin edilerek ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirilen dağıtımda, LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri teslim edildi. Dağıtım öncesinde, LÖSEV gönüllüsü Dr. Ayhan Çelik tarafından kanser tedavisi sürecinde beslenme ve ilaç kullanımıyla ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Destekten yararlanan aileler, LÖSEV'in kendilerine yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi anlamda da destek olduğunu ifade etti.

Çocuk ve Yetişkin Tüm Kanser Hastalarına Destek

LÖSEV'e kayıtlı 118 binden fazla lösemi ve kanser hastası ailenin yüzde 87'sinin asgari ücret ve altında gelire sahip olduğu tespit edildi. Özellikle kırmızı et gibi temel besinlere erişimde ciddi zorluklar yaşayan bu aileler için LÖSEV, desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Yetişkin kanser hastalarında da ekonomik yoksunluğun kritik boyutlarda olduğunu belirleyen LÖSEV; Kurban Bayramı'nda alınan vekâleten kurban bağışları ile yıl boyunca yapılan adak bağışlarını, hem çocuk hem de yetişkin tüm kayıtlı hastalarına ulaştırmaya kararlılıkla devam ediyor.

Kanser hastalığının maddi yüküyle mücadele eden aileler, www.losev.org.tr adresi üzerinden ya da 0312 447 06 60 numaralı telefondan LÖSEV'e ulaşarak destek ve hizmetlerden faydalanabiliyor. LÖSEV'in mücadelesine destek olmak isteyenler ise gönüllü veya bağışçı olarak bu iyilik zincirine katılabiliyor.