Sapanca Gölü kıyısında açılan Huzur Koridoru'nda vatandaşlarla buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Şehrimize yeni yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğiz' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde doğa ve çevre hassasiyetiyle projeler üretiyor ve şehrin sosyal dokusuna değer katıyor.

GÖLÜN DİĞER KIYISI:

Sapanca Park projesi, göl kıyısının vatandaşların kullanımına açılması ve yapıların temizliğiyle ilgili adımlarla Türkiye'nin gündemine gelen Büyükşehir, gölün diğer kıyısında da önemli bir projeyi hayata geçirdi. Serdivan ve Beşköprü hattı geçişinde, Serdivan Gölpark'ın hemen yanında 1 kilometrelik Huzur Koridoru projesi kısa süre önce kapılarını Sakaryalılara açtı.

YENİ PROJELERDEN VATANDAŞ ÇOK MEMNUN

Bir süre önce hizmete başlayan proje alanında yürüyüş yapan Başkan Yusuf Alemdar, vatandaşlarla buluştu, yürüyüş yapanlarla sohbet etti. Vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti ifade ederek sosyal alternatiflerin çoğaltılmasıyla ilgili süreci desteklerini söyledi.

'YEPYENİ YAŞAM ALANLARI KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Göreve geldikleri günden bu yana şehrin sosyal imkanların genişletilmesine odaklandıklarını vurgulayan Başkan Alemdar şunları söyledi:

'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, şehrimizin turizm potansiyeline, sosyal imkanlarını genişletmeye odaklandık. Türkiye'de hiçbir şehrin sahip olmadığı Sapanca Gölü'müzün çevresinde yeni yaşam alanlarını birer birer hazırlıyoruz. Sapanca Park Projemizin yanı sıra gölümüzün diğer yakasında huzur bulacağımız bir mekânın kapılarını açtık. 1 kilometre boyunca uzayan, seyir alanları, yürüyüş yolları, çocuk parkurları ve oturma alanlarıyla harika bir çalışma oldu. Yaz sezonunda vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği tabiatın tam kalbinde yeni bir alan kazandırmış olduk. Sakarya'mızda 1 milyon kişinin nefes alacağı, huzur bulacağı yepyeni yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğiz.' dedi.

SÖĞÜTLÜ, KAYNARCA, FERİZLİ'DE PARKLAR AÇILIYOR

Seyir alanları, yürüyüş yolu, çocuk parkları ve parkurlarıyla doğa yeşile, doğaya tutkun herkesin ilgi odağı olan Huzur Koridoru yaz sezonunda misafirlerini bekliyor.

Bu yıl yapımına başlanan Söğütlü Ritim Park, Kaynarca Aziz Duran Parkı ve Ferizli Atatürk Parkı, bayram sonrası vatandaşların hizmetine sunulmak için gün sayıyor.