Bursa Nilüfer Belediyesi'nin apartman ve site yöneticileri ile emekçilere ücretsiz destek sunan birimi NAYDEM, saha ziyaretlerine Ertuğrul Mahallesi'nden başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi'nin apartman, site ve iş merkezi yöneticileri ile buralarda çalışan emekçilere ücretsiz hukuki, mali, teknik ve yönetsel destek sağlamak amacıyla kurduğu Nilüfer Apartman Yöneticileri ve Emekçileri Destekleme Merkezi (NAYDEM), saha çalışmalarına başladı.

Pilot bölge olarak belirlenen Ertuğrul Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlere Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ile Ertuğrul Mahalle Muhtarı Naciye Akemiş de eşlik etti.

Kuruluşundan bu yana çeşitli eğitimler düzenleyen NAYDEM, bu kez doğrudan emekçilerle bir araya geldi. Mahalledeki apartman ve site görevlileriyle bir araya gelen heyet, çalışanların günlük hayatta karşılaştıkları sorunları dinleyerek çözüm önerilerini not etti.

DOĞRUDAN VE YAKIN BİR İLETİŞİM MEKANİZMASI

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, NAYDEM'in site görevlileriyle daha yakın iletişim kurmayı hedeflediğini söyledi. Karagöz, 'Birimimiz, site görevlileriyle iletişim kurarak hem onlara destek olmayı hem de önerilerini belediyeye taşımayı amaçlıyor. Daha yakın iletişim kurmak istiyoruz. Bu noktada pilot bölge olarak Ertuğrul Mahallesi'ni seçtik. Muhtarımızın bu süreçteki desteği bizim için çok değerli. Burası, site ve daire sayısı olarak daha ulaşılabilir bir ölçekte. Mahallede yaşanan sıkıntılar var. Görevlilerin desteğiyle bu alanda nasıl iyileştirmeler yapabileceğimize bakacağız. Bunun yanında site yönetimlerinin mevzuata ilişkin eğitim ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışacağız' dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in bu çalışmaya önem verdiğini belirten Karagöz, 'Başkanımız bize, 'Site görevlileriyle gidin tanışın, görüşün. Bir ihtiyaçları varsa bana iletin' dedi. Biz de bu doğrultuda ziyaretlerimize başladık' diye konuştu.

Ziyaretler kapsamında apartman ve site görevlilerine hediye verilirken, Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, görevlilerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, emekleri için teşekkür etti.