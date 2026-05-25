SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İlkbahar Doğa Yürüyüşleri, Akyazı Keremali Göl Yayla Parkuru ile final yaptı. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, doğaseverler doğanın eşsiz renkleri arasında keyifli bir gün geçirdi.

16 KİLOMETRELİK EŞSİZ DENEYİM

Doğaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştiren etkinlikte, katılımcılar 16 kilometrelik parkur boyunca yeşilin farklı tonlarını, temiz havayı ve endemik bitki türlerini deneyimleme fırsatı buldu.

KATILIMCILAR ETKİNLİKLERDEN MEMNUN

Bin 543 metre rakımlı Keremali Dağı eteklerinde hafif egzersiz, ısınma ve kas germe hareketleriyle sağlıklı yaşamın kaplarını aralayan doğa tutkunları, Keramali Yaylası'nın zirvesinde sisli havaya rağmen uzman rehberlerin eşliğinde güvenle yürüdüler.

'TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, 'İlkbahar Doğa Yürüyüşleri boyunca şehrimizin birbirinden güzel doğa rotalarında hem yürüdük, hem keşfettik, hem de çok güzel anılar biriktirdik. Doğayla iç içe geçirilen bu anlar sadece sağlıklı yaşam adına değil, yeni dostlukların kurulmasına ve güzel sohbetlerin oluşmasına da vesile oldu. Bu yıl da yoğun ilgi ve yüksek katılımla gerçekleştirdiğimiz ilkbahar sezonunu tamamlamış bulunuyoruz. Katılım sağlayan, enerjileriyle programlarımıza değer katan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yeni rotalarda ve yeni yürüyüşlerde yeniden buluşacağız' ifadeleriyle yürüyüşlere katılan tüm doğa tutkunlarına teşekkür etti.