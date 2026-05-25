Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde bayramın huzur içinde geçmesi ve altyapı sistemlerinin zarar görmemesi adına sağduyu çağrısında bulundu.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara çevre ve altyapı hassasiyeti çağrısında bulundu. Kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına atılmasının tıkanmalara, kötü kokuya ve şehrin altyapı sistemine ciddi zararlar vereceğine dikkat çekildi.

Kesim sonrası ortaya çıkan atıkların evsel giderlere veya sokak mazgallarına atılması yerine, yerel yönetimlerin belirlediği noktalara poşetlenerek bırakılması gerektiği önemle vurgulandı.

GİDERLERE ATILAN ATIKLAR HATLARI TIKIYOR

Kurban kesimi sonrası bilinçsizce şebekeye bırakılan atıklar, boruların içinde katılaşarak hızla tıkanmalara ve atıksuların geri tepmesine neden oluyor. Sistemin işleyişini doğrudan sekteye uğratan bu durum hem çevreye ağır kokular yayıyor hem de altyapı hatlarına ciddi zararlar veriyor. Vatandaşların kurban atıklarını sızdırmaz poşetlerde muhafaza ederek belediyelerin belirlediği atık toplama alanlarına bırakması gerekiyor. Usulüne uygun şekilde toplanan atıklar, hem çevre sağlığını hem de şehrin yer altındaki güçlü altyapı omurgasını güvence altına alıyor.

SASKİ, bayram süresince meydana gelebilecek olası şebeke sorunlarına anında müdahale etmek için tüm saha hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar altyapıyı tehdit eden veya çevreye zarar veren durumları 7 gün 24 saat hizmet veren Çözüm Masası Alo 185 hattı üzerinden nöbetçi ekiplere bildirebilecek.