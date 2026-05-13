Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından projelendirilen 'Kartepe Kent Konut Evleri'nde hak sahiplerini belirleyecek kura çekim tarihi belli oldu. Ön satış başvuru sürecinde 7 bin 256 kişinin müracaat ettiği projede kura çekimi 21 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Antikkapı'da gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Kent Konut A.Ş. tarafından Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri Projesi'nde kura çekim tarihi belli oldu. Modern şehircilik anlayışı, sosyal donatı alanları ve vatandaş odaklı yaşam konseptiyle dikkat çeken projede ön satış başvuru süreci tamamlanırken, başvurulara ilişkin değerlendirme çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor.

Kocaeli'de güvenli, planlı ve modern yaşam alanları oluşturma hedefiyle hayata geçirilen projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ön başvuru sürecinde toplam 7 bin 256 kişi müracaat ederken, başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan vatandaş sayısı ise 6 bin 335 oldu.

HAK SAHİPLERİ 21 MAYIS'TA BELİRLENECEK

Kent Konut A.Ş., başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru şartlarına uygunluk kapsamında detaylı inceleme ve değerlendirme süreci başlattı. Kartepe Evleri Projesi'nin hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 21 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Antikkapı'da gerçekleştirilecek. Şeffaf ve adil bir şekilde yapılacak kura çekimiyle birlikte projede konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belli olacak.

BU PROJEDE YOK YOK

Kartepe Evleri Projesi, modern mimari anlayışıyla tasarlanmış yaşam alanları ve zengin sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Otoparklar, çocuk oyun parkları, spor alanları, sosyal yaşam alanları, Güneş Enerji Sistemi (GES) ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran proje, konforlu ve sürdürülebilir bir yaşam sunmayı hedefliyor. Toplam 16 bin 800 metrekarelik alan üzerine inşa edilen proje, 12 blok ve toplam 144 konuttan oluşuyor. İnşaat çalışmalarının hızla sürdüğü Kartepe Evleri'nin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.