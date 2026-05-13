İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 kez mahkeme kararlarıyla iptal edilen 4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, revize edilerek askıya çıktı. Karabağlar Belediyesi de sürece ilişkin vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kapsamlı bir toplantı düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Cennetoğlu, Sarıyer, Uğur Mumcu, Karabağlar, Selvili, Barış, Yunus Emre ve Bozyaka mahallelerinden çok sayıda vatandaş ve mahalle muhtarı katıldı. Belediye yöneticileri ile teknik ekipler, hem sürecin detaylarını anlattı hem de vatandaşların sorularını yanıtladı. Toplantıda ayrıca yürütülen çalışmanın doğrudan bir kentsel dönüşüm uygulaması değil, bölgenin gelecekteki yapılaşma koşullarını belirleyen bir imar planı revizyonu olduğu özellikle vurgulandı.

Yaklaşık 188 hektarlık alanı kapsayan planlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra askıya çıkarıldı. Uzun yıllardır plansız yapılaşma ve mülkiyet sorunlarının yaşandığı bölgede hazırlanan planların, gelecekteki yapılaşma düzenini belirlemesi açısından önem taşıyor.

'ÜÇ KEZ İPTAL EDİLDİ, SÜREÇ YENİDEN ŞEKİLLENDİ'

Toplantıda sürece ilişkin teknik sunumu Karabağlar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Derya Yazıcı yaptı. Planlama çalışmalarının ilgili müdürlükler ve proje ekipleriyle koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirten Yazıcı, teknik çalışmaların sahada ve masa başında eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Daha önce üç kez iptal edilen planların uzun yargı süreçlerinden geçtiğini hatırlatan Yazıcı, yürütülen revizyon çalışmalarıyla birlikte sürecin artık sona yaklaştığını ifade etti. Yazıcı, amaçlarının uzun süredir devam eden belirsizliği ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

PLANLAR 1 AY BOYUNCA ASKIDA

Yeni planların bir ay boyunca askıda kalacağını belirten Yazıcı, vatandaşların bu süreçte Karabağlar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü'ne başvurarak detaylı bilgi alabileceklerini ifade etti. Vatandaşların tapularıyla birlikte belediyeye giderek mülkiyet durumlarına ilişkin inceleme yapabileceği ve itirazlarını iletebileceği bildirildi.

30 Nisan'da askıya çıkan planlar, 29 Mayıs 2026 tarihine kadar incelenebilecek.

Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer ise imar planlarının yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek hazırlandığını söyledi. Geçmiş yıllarda verilen yapılaşma haklarının bugün yeniden değerlendirilirken birçok teknik kriterin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Kocaer, kat artışlarının beraberinde yeşil alan, yol ve sosyal donatı ihtiyacını da artırdığını vurguladı.

Planlamaların mevzuat çerçevesinde ve adaletli bir anlayışla hazırlandığını belirten Kocaer, 'Bugün için değil, 30-50 yıl sonrasını öngörerek hareket ediyoruz. Çocuklarımızın aynı sorunlarla karşılaşmaması gerekiyor' diye konuştu.

Kocaer ayrıca planlama sürecinde yalnızca konut alanlarının değil; otopark, yeşil alan, yol, sosyal tesis, eğitim alanları, sağlık tesisi, kültür merkezleri ve iş alanlarının da birlikte değerlendirildiğini belirterek, planlama sürecinde hiçbir vatandaşın hakkının kaybolmaması için şeffaf ve hesap verilebilir bir sistem oluşturulduğunu ifade etti.

Toplantının sonunda vatandaşlara bir konuşma yapan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sürecin şeffaflıkla ve vatandaş haklarının korunması anlayışıyla yürütüldüğünü söyledi. Yıllardır süren plansız yapılaşmanın bölgede ciddi sorunlar yarattığını belirten Kınay, 'İnsanlarımız artık sadece bir bina değil; yolu, parkı, sağlık tesisi ve sosyal alanı olan güvenli yaşam alanları istiyor' dedi.

İmar planlarının kişisel kararlarla değil, bilimsel ve teknik kriterlerle hazırlandığını vurgulayan Kınay, okul alanları, sağlık tesisleri, yeşil alanlar ve sosyal donatıların bölgedeki nüfus ihtiyacına göre planlandığını söyledi.

Geçmişte mahkeme kararlarıyla iptal edilen planların eksiklerinin giderildiğini belirten Kınay, 'Herkesin tapusu kazanılmış bir haktır. Kimsenin hakkının elinden alınması mümkün değildir. Süreç bilgilendirmeler ve yasal mevzuat çerçevesinde ilerleyecek' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur kalmaması için planları kendi imkânlarıyla 6 aylık süreçte hızlıca hazırlayıp meclise sunduklarının altını çizen Başkan Kınay vatandaşlara kulaktan kulağa yayılan bilgilere itibar etmemeleri çağrısında bulunarak doğru bilginin belediyenin ilgili müdürlüklerinden alınması gerektiğini söyledi. Başkan Kınay ayrıca bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini belirtti. Ve 'Eksiklerimizi birlikte göreceğiz, soruları birlikte cevaplayacağız. Karabağlar 'da her aşamayı vatandaşımızla konuşarak ilerleteceğiz' dedi.

Konuşmalar sonrasında vatandaşlar söz alarak imar hakları, yapılaşma koşulları ve süreçle ilgili merak ettikleri soruları belediye yetkililerine yöneltti.