Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Carney'i Ankara'daki NATO Zirvesi ile COP31'e davet etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmeye göre iki lider, Türkiye-Kanada ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine önem verdiklerini belirterek, enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyeline dikkat çekti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, Kanada ile pek çok konuda görüş birliği bulunduğunu kaydetti.

Görüşmede Başbakan Carney'i Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ile COP31 Zirvesi'ne davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Carney'i 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de ağırlamak istediğini de söyledi.