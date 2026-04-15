İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu toplantısında, uluslararası temsilciler iki devletli çözüm çağrısı yaparken Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım koridoru talep edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı'nda, Filistin meselesine ilişkin uluslararası çağrılar öne çıktı. Toplantıya Numan Kurtulmuş başta olmak üzere çok sayıda ülke parlamento başkanı ve temsilcisi katıldı

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, konuşmasında İsrail işgalinin sona ermesi ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurguladı. Fettuh ayrıca Gazze'de saldırıların durdurulması, sivillerin korunması ve insani koridorların açılması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu

Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Inna Svyatenko ise Filistin meselesinin küresel gündemde geri plana itilmemesi gerektiğini belirterek, çözümün iki devletli ilke çerçevesinde sağlanabileceğini ifade etti.

Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Gani, Filistin'e yönelik parlamenter girişimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Gazze'de ateşkesin kırılganlığına dikkat çekti ve daha etkili bir uluslararası eylem planı çağrısı yaptı.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ise İsrail'de gündeme gelen idam düzenlemesini sert sözlerle eleştirerek bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti vurgusu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash da Filistin halkına desteğin sürdüğünü belirterek, insani yardımların devam ettiğini ve çözümün Filistin birliğinden geçtiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) temsilcisi Marta Lorenzo ise ajansın sahadaki faaliyetlerinin engellenmesinin ciddi insani sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, UNRWA'nın kritik rolüne dikkat çekti. Toplantıda genel olarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve Filistin meselesinin uluslararası gündemde öncelikli tutulması gerektiği mesajı verildi.