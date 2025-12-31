Yandex Arama'nın 2024 ve 2025 verilerine dayanan analizleri, Türkiye'de yeni yıl hazırlıklarının giderek daha deneyim ve pratik çözümler odaklı hale geldiğini gösteriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye yeni yıla hazırlanırken, Yandex Arama verileri Türkiye'de yaşayanların tatil alışkanlıklarına dair önemli ipuçları sunuyor. Kutlamalar, hediyeleşme ve yılbaşı yemekleri için yapılan aramaların artışı, bu dönemde Türkiye genelinde farklı önceliklerin ve ilgi alanlarının öne çıktığını gösteriyor.



2024 ve 2025 verilerine dayanan arama analizleri, Türkiye'de yeni yıla dair planların giderek daha fazla deneyim odaklı hale geldiğini gösteriyor. Kullanıcılar, son dakika hediye önerilerinden bulundukları yere özel kutlama programlarına kadar hazır çözümlere yöneliyor.



YILBAŞI DÖNEMİNDE EN ÇOK ARANANLAR



2024 tatil döneminde öne çıkan aramalar arasında 'yeni yıl mesajları', 'çam ağacı süsleri', 'yılbaşı tatili kaç gün', 'İzmir'de kutlama programları' ve 'İstanbul otel etkinlikleri' yer aldı. Bu veriler, hem kişisel bağların hem de pratik çözümlerin ön plana çıktığını ortaya koyuyor.



TATİL YEMEKLERİ: YEMEK TARİFİ ARAMALARINDA ARTIŞ



Kasım-Aralık 2024 döneminde yemek tarifi aramalarında %12'lik artış yaşandı. 30 Aralık'ta zirveye çıkan aramalar kasım ortalamasının 1,5 katına ulaştı. Papara yemeği aramaları 20 kat artarken, yılbaşı kurabiyesi ve iç pilav da sırasıyla 3 ve 5 kat daha fazla ilgi gördü. En çok aranan yemekler arasında karnıyarık, çiğ köfte, kremalı makarna, ıslak kek ve simit öne çıktı.



2025 ARAMALARINA DAMGA VURAN TEKNOLOJİ CİHAZLARI

Yandex Arama, 2025 yılında piyasaya sürülen 30 popüler cihazı analiz etti. En çok ilgi gören ürünler arasında iPhone 17 serisi, Samsung Galaxy S25, Xiaomi 15, Huawei Matepad Pro 12.2, Galaxy Z Flip 7 ve Vivo X300 Pro yer aldı.