Bursa'da Nilüfer Belediyesi, vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü ücretsiz Wi-Fi projesini yaygınlaştırıyor. Son olarak Yolçatı Mahallesi'nin de kapsama alanına alınmasıyla birlikte, ilçe genelindeki ücretsiz internet nokta sayısı 40'a yükseldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, teknolojinin imkanlarını kentin her noktasına ulaştırmak ve dijital erişimde fırsat eşitliği yaratmak adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. İnternet erişimini temel bir ihtiyaç olarak gören belediye, altyapı çalışmalarını tamamladığı Yolçatı Mahallesi'ni de ücretsiz Wi-Fi hizmet ağına dahil etti.

Merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin yürütülen proje kapsamında, hizmet verilen nokta sayısı 40'a ulaştı. Nilüfer Belediyesi şu an itibarıyla; Karacaoba'dan Dağyenice'ye, Gölyazı'dan Badırga'ya kadar toplam 24 mahallede vatandaşlara ücretsiz internet imkanı sunuyor.

İnternet hizmeti sadece mahalle meydanlarıyla sınırlı kalmıyor. Sosyal hareketliliğin yoğun olduğu parklar, kütüphaneler, meydanlar ve öğrenci yurdu gibi alanlarda da vatandaşlar güvenli ve ücretsiz bağlantı hizmetinden yararlanabiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projenin temel amacının özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ve gençlerin dünyayla bağını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, altyapı koşullarının uygun olduğu diğer bölgelerde de çalışmaların devam edeceğini belirtti.