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Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olarak uzay teknolojilerinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uydunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde 21 Nisan Pazartesi günü saat 13.00’te düzenlenen törenle devreye alınacağını duyurdu.

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Konya’da gençler, ülke için üretmeye teşvik ediliyor

Türkiye’nin küresel uydu pazarındaki gücünü artırarak uydu hizmeti ihracatını da yükseltecek Türksat 6A göreve başlıyor. ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 21 Nisan 2025’te hizmete giriyor.