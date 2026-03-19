Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Insider One iş birliğiyle düzenlenen 'AI Weekend Antalya 2026', 28-29 Mart tarihlerinde teknoloji meraklılarını geleceği inşa etmeye davet ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, teknoloji dünyasında ses getirecek stratejik bir ortaklığa imza atıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Insider One ortaklığıyla hayata geçirilen 'AI Weekend Antalya 2026', yapay zekayı bir teorik eğitim olmaktan çıkarıp somut bir üretim aracına dönüştürüyor.

TEKNOLOJİYE ERİŞİMİ HERKES İÇİN MÜMKÜN KILAN BİR VİZYON

Antalya'yı bir teknoloji üssüne dönüştürme hedefinin bir parçası olan bu etkinlik, yapay zeka eğitimini ayrıcalık olmaktan çıkarıp herkes için ulaşılabilir kılma vizyonuyla gerçekleştiriliyor. HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenecek iki günlük yoğunlaştırılmış programda katılımcılar; kod bilmeden prototip geliştirmekten, yapay zeka tabanlı iş akış otomasyonları kurmaya kadar geniş bir yelpazede yetkinlik kazanacaklar.

İZLEMEKLE YETİNME, ÜRET

Geleneksel eğitim kalıplarını yıkan 'AI Weekend', tamamen üretim odaklı bir model sunuyor. Katılımcılar, Insider One Yapay Zeka ekibinden uzman mentorlar eşliğinde kendi AI Agent (Yapay Zeka Ajanı) sistemlerini kuracak, LLM (Büyük Dil Modelleri) tabanlı web ve multimedya araçları geliştirecek, Agentic Coding deneyimiyle yazılım dünyasının yeni kurallarını keşfedecekler.

ÜCRETSİZ EĞİTİM VE INSİDER ONAYLI SERTİFİKA

Teknolojiye erişimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla tamamen ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte, kontenjan sınırlı tutuluyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, sektörün öncü kurumlarından Insider onaylı sertifika almaya hak kazanarak kariyer yolculuklarında dev bir adım atacaklar.