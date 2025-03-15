IKEA’nın dünya çapında uyku alışkanlıkları üzerine gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma üzerine “Uyku Raporu 2025” yayınlandı.İSTANBUL (İGFA) - IKEA’nın dünya çapında uyku alışkanlıkları üzerine gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma üzerine “Uyku Raporu 2025” yayınlandı. 57 ülkede gerçekleştirilen ve 55.221 kişinin katılımıyla hazırlanan rapor, Türkiye’nin uyku alışkanlıklarını ve uyku kalitesini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

IKEA’nın Küresel Uyku Raporu’na göre, Türkiye’den ankete katıların yüzde 49’u kendini uyku sever olarak tanımlıyor ancak yine de Türkiye dünya ortalamasından 2 saat daha az uyuyor.

Türkiye, dünyanın en geç saatte uyuyan ülkesi olarak dikkat çekiyor. Uykuya geçme saati gece yarısı 00:00’dan sonra başlıyor, ancak uyanma saatleri dünya ile aynı yerlerde seyrediyor. Bu durum, Türkiye’nin uyku süresini kısaltan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Üstelik her 3 kişiden 1’i uyku kalitesinden de memnun değil.

Türkiye’nin yüzde 19’u , uyku kalitesini artırmak için sesli kitaplar, podcastler, müzik, klima ya da vantilatör gibi yardımcı yöntemlere başvuruyor. Diğer taraftan yine araştırmaya göre,Türkiye’nin yüzde 85’i uyumadan önce telefonu elinden düşürmüyor. 18-24 yaş arası gençler yüzde 86 ile en yüksek kullanım oranına sahip.

Türkiye’nin yüzde 64’ü yan yatarak uyumayı tercih ediyor ve sadece yüzde 3’ü tıpkı uyuduğu şekilde uyanıyor.

Türkiye’nin yüzde 68’i iyi bir uyku için düzenli bir odanın önemli olduğunu düşünüyor, Bununla birlikte, uyku aksesuarlar, yastıklar ve perdeler konfor unsurları olarak çokca tercih ediliyor ancak yatak odasının hava kalitesi ve sıcaklığı uyku kalitesini olumsuz etkileyen diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.