Denizli'de gençlerle büyükleri aynı amaç etrafında buluşturan ve mahalle kültürünü canlandıran anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. 'Yaş Dostu Kent: Denizli' vizyonu doğrultusunda hareket eden Kent Konseyi gönüllüleri, Yenişehir Muhtarlığı önünde bir araya gelerek mahalle genelinde kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenleme çalışması yaptı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi ile Denizli Üçüncü Yaş Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe mahalle sakinleri ve gençler büyük ilgi gösterdi.

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Umut Somyürek de bu etkinliğe eşlik ederek gönüllülerle birlikte ter döktü.

Sokakları, parkları ve ortak kullanım alanlarını hep birlikte temizleyen mahalle halkı, hem daha yaşanabilir bir çevre oluşturdu hem de kuşaklar arası bağları güçlendiren renkli görüntülere imza attı.



MAHALLE GÖNÜLLÜLERİ PROJESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ



Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Eylül ayı meclis toplantısında gündeme getirdiği ve tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen 'Mahalle Gönüllüleri' projesinin önemine dikkat çekti.

Marım, halkın ortak kullanımındaki park, bahçe, cadde ve sosyal tesislerin bakım, onarım ve temizlik ihtiyaçlarının mahalle gönüllüleri tarafından belediyeye bildirilmesinin, yerel yönetim hizmetlerini hızlandırdığını belirtti. Herhangi bir maddi karşılık beklemeden kentine sahip çıkan tüm Yenişehirlilere teşekkür eden Marım, bu tür imece usulü çalışmaların Denizli'nin geneline yayılacağını vurguladı.



'KENT, BİRLİKTE YAŞADIĞIMIZ ORTAK EVİMİZDİR'



Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Başkanı Prof. Dr. Velittin Kalınkara, temiz bir çevrenin özellikle yaşlıların güvenliği, hareketliliği ve ruh sağlığı üzerindeki önemine değindi.

Kalınkara, 'Yaşımız kaç olursa olsun kent, birlikte yaşadığımız ortak evimizdir. Yenişehir'i daha yaşanır kılmak, engelleri ortadan kaldırmak ve kentimize sahip çıkmak için bugün her yaştan hemşehrimizle sahadayız' ifadelerini kullandı.



Temizlik çalışmasının ardından mahalle sakinleri, Yenişehir Muhtarlığı önünde çay içip sohbet ederek günün yorgunluğunu attı.