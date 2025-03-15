İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir anaokulunda eğitim gören 6 yaşındaki öğrenciler, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz’ü makamında ziyaret etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir’in Gaziemir ilçesindeTürk bayraklı tişörtleriyle anlamlı bir görüntü oluşturan minikler, öğretmenlerinin eşliğinde İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberleyerek gururla seslendirdi. Bu anlamlı ziyaret sırasında Tümgeneral Metin Düz, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek onları tebrik etti. Ziyarette Jandarma Motosikletli Trafik Timleri ve İzmir Atlı Jandarma Tim Komutanlığı’na bağlı ekipler öğrencilere eğitim verdi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan okul kurucusu Şeyma Kılınç, her yıl 12 Mart’ta öğrencileriyle birlikte resmi kurumlarda İstiklal Marşı’nı seslendirme geleneğini sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Kuruluşumuzun 10. yılında, İzmir İl Jandarma Komutanımız Tümgeneral Dr. Metin Düz Bey’e büyük bir coşku ve gururla İstiklal Marşı’mızı seslendirdik. Ardından eğitimli jandarma köpeklerinin gösterisiyle çocuklarımız unutulmaz anlar yaşadı. Bizleri ağırlayan ve heyecanımıza ortak olan İl Jandarma Komutanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda, jandarma bünyesindeki eğitimli köpekler ve atların gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşattı. Minikler, bu özel etkinlik sayesinde hem vatan sevgisini pekiştirdi hem de unutamayacakları bir deneyim yaşadı.