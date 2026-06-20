'Türkiye'nin Peynir Kültürü' Sergisi, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitülerinin katkılarıyla, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlandı.

BURSA (İGFA) - Anadolu'nun zengin peynir kültürünü tarihsel, coğrafi, üretimsel ve kültürel boyutlarıyla ele alan çalışma, kapsamlı bir kültürel miras projesi niteliği taşıyor. Proje kapsamında Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde gerçekleştirilen saha araştırmaları sonucunda yüzlerce peynir çeşidi kayıt altına alınırken, geleneksel üretim teknikleri, coğrafi işaret bilgileri ve sözlü kültür hafızasına ilişkin veriler titizlikle belgelendi.

Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in katılımıyla Bursa Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Türkiye'nin Peynir Kültürü' Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu ile çok sayıda protokol üyesi katılım sağladı.

Sergi kapsamında ziyaretçilere; Maarif temelli pano ve kara tahta alanı, Türkiye'nin peynir çeşitliliğini yansıtan Maya Alanı, Türkiye'nin Peynir Kültürü Kataloğu, Dijital Türkiye Peynir Haritası, saha araştırmalarından oluşan fotoğraf sergisi, belgesel gösterimi, tadım alanları ve uygulamalı atölye çalışmaları sunuldu. Söz konusu içerikler aracılığıyla peynirin yalnızca bir gıda ürünü olmadığı; köy yaşamı, yaylacılık kültürü, aile geleneği, üretim emeği ve toplumsal hafıza ile bütünleşen önemli bir kültürel miras unsuru olduğu vurgulandı.

Sergi alanlarında Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesine özgü peynir çeşitleri tanıtıldı, geleneksel üretim süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu. Ziyaretçilere, peynirin yalnızca bir besin ürünü değil; üretim bilgisini, yerel kimliği ve toplumsal hafızayı taşıyan önemli bir kültürel değer olduğunu yakından deneyimleme imkânı sunuldu.

'Köklerden Geleceğe' anlayışıyla hazırlanan çalışma; geçmişten günümüze aktarılan üretim bilgisinin, yöresel lezzetlerin ve kültürel değerlerin görünür kılınarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Türkiye'nin zengin gastronomi mirasının önemli unsurlarından biri olan peynir kültürünün tanıtılması, korunması ve yaşatılmasına katkı sağlamayı hedefleyen sergi, ziyaretçilerini Anadolu'nun lezzet ve kültür yolculuğuna davet ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlanan 'Türkiye'nin Peynir Kültürü' Sergisi; Anadolu'nun kadim üretim bilgisini katalog çalışmaları, dijital uygulamalar ve eğitim temelli sergi yaklaşımıyla geleceğe taşıyan önemli bir kültürel miras çalışması olarak öne çıkıyor.