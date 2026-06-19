Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda yıl sonu konserleri Klarnet Bölümü öğrencilerinin performanslarıyla başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda yıl sonu öğrenci konserleri başladı. İlk gösteriyi Klarnet Bölümü gerçekleştirirken, bir yıl boyunca aldıkları eğitimi gözler önüne seren öğrenciler başarıları ile ailelerini ve eğitmenlerini gururlandırdı. Gösteride 3. sınıf öğrencisi Kaan Bora İlhan da konservatuvar eğitimini tamamlayarak bölümünden mezun oldu.

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Klarnet Bölümü Yıl Sonu Gösterisinde' öğrencileri, aileleri yalnız bırakmadı. Klarnet Bölümü eğitmeni Zeynep Sarıtaş'ın yönetimindeki gösteride; birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri sahne aldı.

SOLO PERFORMANLARINI SERGİLEDİLER

İlk olarak solo performanslar gerçekleştirildi. Bu bölümde konuklara klarnet için yazılmış eserlerden oluşan bir repertuar sunuldu. İkinci bölümde ise ikili ve dörtlü icralar eşliğinde sevilen dizi müzikleri seslendirildi. Öğrenciler, Harry Potter Film Müziği ile aynı zamanda ünlü bir balad olan Over The Rainbow adlı eserleri çaldı.

FİLMLERE İLHAM OLAN ŞARKILAR RENK KATTI

Dörtlü performanslarda Klarnet Bölümü Eğitmeni Zeynep Sarıtaş öğrencilerine eşlik etti. Beyaz Perdenin en sevilen filmlerine ilham olan 'Pembe Panter, Blues in the Night ve Eye Of The Tiger' adlı şarkılar yılsonu gösterine renk kattı. Öğrencilerin tüm performanslarında gösterdikleri disiplin ve başarı ise konukların alkışlarıyla karşılandı.

'ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM'

Gösterinin sonunda eğitmen arkadaşları tarafından Zeynep Sarıtaş'a teşekkür çiçeği takdim edildi. Öğrencileri ile gurur duyduğunu belirten Sarıtaş, 'Çocuklarımızı konservatuvara ve sanat eğitimine teşvik eden siz velilerimize teşekkür ederim. Bu başarıda herkesin emeği çok büyük. Öğrencilerimi gönülden alkışlıyor ve kutluyorum' şeklinde konuştu. Gösteri çektirilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.