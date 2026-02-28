İBB Başkanvekili Nuri Aslan, atıl durumdan kurtarılarak yeniden faal hale getirilen Haliç Tersanesi'nde üretilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmeye hazırlanan yerli baraj temizleme aracını yerinde inceledi. 'Biz yapmasaydık bu araç yurt dışından üç katı maliyetle alınacaktı' diyen Aslan, 'Biz hem daha ucuza hem de kendi kaynaklarımızla bu yerli aracı ürettik. Memleketin parasını memlekette tutuyoruz' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 570 yıllık tarihiyle dünyanın yaşayan en eski tersanelerinden biri olan Haliç Tersanesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) için inşa edilen ve baraj temizliğinde kullanılacak olan yerli üretim aracına dikkat çeken Aslan, projenin hem ekonomik hem de çevresel kazanımlarını paylaştı.

Aslan,'üretimle direniş' mesajı vererek, 'Bu gördüğümüz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için üretmiş olduğumuz bir baraj temizlik aracı. Sadece Haliç Tersanesi'ni değil, ülkenin üretim gücünü ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bu ülkede milyonlarca genç, şu an üniversiteyi bitirmiş evde oturuyor; bir sürü sanayicimiz, iş yerlerini kapatıp ülke dışına gidiyor; biz de inadına bu memlekette üretmeye, inadına bu memleketin parasını bu memlekette tutmaya çalışıyoruz. Biz bunu yapmasaydık Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu yurt dışından alacaktı ve belki de bunun üç katı bir parayı yurtdışına ödeyecekti. Ancak biz hem daha ucuza, hem de kendi kaynaklarımızla, yerli bir baraj temizleme aracı ürettik. Yakında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceğiz' diye konuştu.