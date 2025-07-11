Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) öncülüğünde Konya’da düzenlenen Türkiye’nin ilk Otizm Spor Oyunları, coşkulu bir kortejle start aldı; 250 otizmli sporcu mücadele edecek.KONYA (İGFA) - Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) tarafından düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, Gedavet Parkı’ndan başlayan renkli bir kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, otizmli sporcular, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.Kültürpark Amfi Tiyatrosu’nda sona eren kortejin ardından açılış konuşmaları yapıldı.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, “Bu organizasyon, otizmli bireylerin özel ihtiyaçlarına yönelik uzun süredir hayalini kurduğumuz bir projeydi. Bugün bu hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. SOBE olarak eğitim, istihdam ve dijital çözümler gibi yenilikçi adımlarla öncüyüz. Bu oyunlar, otizmli bireylerin özgüven ve disiplin kazanacağı bir platform” dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Otizmli çocuklarımız için ‘ben de varım’ duygusunu aşılamak gurur verici. SOBE, dünyanın en güzel vakıflarından biri” diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “SOBE, Konya’nın en kıymetli emaneti. Bu oyunlar, otizmli gençlerimizin sporda başarılar elde etmesine vesile olacak” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “SOBE’den gönlümüz hiç ayrılmadı. Bu organizasyon, otizmli çocuklarımız için daha güzel işlerin habercisi” dedi.

250 OTİZMLİ SPORCU YARIŞIYOR

11-12 Temmuz 2025 tarihlerinde devam edecek oyunlarda, Türkiye genelinden yaklaşık 250 otizmli sporcu yüzme, masa tenisi, atletizm ve binicilik branşlarında mücadele edecek. SOBE Spor Kulübü de 6 sporcusuyla organizasyonda yer alacak.

Oyunlar, otizmli bireylerin fiziksel becerilerinin yanı sıra özgüven, sosyal uyum ve takım çalışması gibi yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.